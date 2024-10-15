Çorum'da iş cinayeti: Makine parçası saplanan inşaat işçisi kurtarılamadı

Çorum'da taşlama makinesiyle çalıştığı sırada başına kopan parça isabet eden inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Çorum'da iş cinayeti: Makine parçası saplanan inşaat işçisi kurtarılamadı
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:35

Irak uyruklu M. Saleh Mohammed (47), Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki villanın inşaatında çalıştığı sırada kullandığı taşlama makinesinin ucunun parçalanarak başına saplanması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan Mohammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mohammed'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #çorum

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