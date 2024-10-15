Madende iş cinayeti: 50 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Adana’nın Aladağ ilçesinde krom madeninde başına taş düşen 50 yaşındaki Halil İbrahim Yolcu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen 8 Ekim’de ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi’ndeki krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde çalışan Halil İbrahim Yolcu’nun başına taş düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardında Yolcu’yu Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
KURTARILAMADI
3 gün yoğun bakımda kalan Yolcu, yapılan müdahalelere rağmen 11 Ekim’de hayatını kaybetti. Yolcu’nun cansız bedeni hastane morgundan alınıp Aladağ ilçesinde defnedildi.
Halil İbrahim Yolcu’nun ailesi ise madenlerde önlemlerin arttırılmasını istedi.
Etiketler: #Adana #iş cinayeti #İş Cinayetleri Raporu
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