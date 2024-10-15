Madende iş cinayeti: 50 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Adana’nın Aladağ ilçesinde krom madeninde başına taş düşen 50 yaşındaki Halil İbrahim Yolcu hayatını kaybetti.

Madende iş cinayeti: 50 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:30

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 8 Ekim’de ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi’ndeki krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde çalışan Halil İbrahim Yolcu’nun başına taş düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardında Yolcu’yu Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KURTARILAMADI

3 gün yoğun bakımda kalan Yolcu, yapılan müdahalelere rağmen 11 Ekim’de hayatını kaybetti. Yolcu’nun cansız bedeni hastane morgundan alınıp Aladağ ilçesinde defnedildi.

Halil İbrahim Yolcu’nun ailesi ise madenlerde önlemlerin arttırılmasını istedi.


Etiketler: #Adana #iş cinayeti #İş Cinayetleri Raporu

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Adana'da deprem

AFAD duyurdu: Adana'da deprem
Adana'da narenciye hasadı: 500 bin ton rekolte bekleniyor

Adana'da narenciye hasadı: 500 bin ton rekolte bekleniyor
Adana'da vahşet... 75 yaşındaki annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü

Adana'da vahşet... 75 yaşındaki annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler