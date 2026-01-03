Zor bir yılı geride bırakan özel sektör temsilcileri 2026’da dengelenme ve destek bekliyor: İş dünyası yol ayrımında

Türkiye iş dünyası, son üç yılın ardından 2026’ya temkinli ama iyimser beklentilerle giriyor. 2025’in finansmana erişim, maliyet artışları ve rekabet sorunları nedeniyle ekonomik açıdan zorlayıcı geçtiğini belirten iş dünyası temsilcileri, 2026, yalnızca bekleyerek değil, doğru teşvikler, öngörülebilir ekonomi politikaları ve dijital-yeşil dönüşümü önceleyen yapısal adımlarla bir toparlanma yılına dönüşebilir. Aksi halde iş dünyasının direnci zayıflayabilir. Bu nedenle 2026, Türkiye ekonomisi için bir yol ayrımı olarak görülüyor. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’e göre 2025, 2023 ve 2024’ten çok farklı olmadı. Enflasyonda 30’lu seviyelere doğru yaşanan gerileme ve politika faizindeki sınırlı düşüş olumlu görülse de bu adımların kredi faizlerine yansımamasının işletmelerin nefes almasını engellediğini belirtti.

TÜRKONFED’in rasyonel politikalara dönüş sürecinde ekonomi yönetimine destek verdiğini vurgulayan Sönmez, KOBİ’ler için kredi mekanizmalarının güçlendirilmesi, teminat yapısının iyileştirilmesi, öngörülebilir bir makroekonomik ortam ve bölgesel farklılıkları gözeten finansal programlar beklediklerini açıkladı. Tekstilin kaybı fazla Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, sektörün 2025’i tarihi bir daralma ve rekabet gücü kaybıyla kapattığını söyledi. Narbay’ın verdiği rakamlara göre, 2022’de 21.2 milyar dolar olan hazır giyim ihracatı 2025 sonunda 16.7 milyar dolara gerilerken ithalat aynı dönemde 2.6 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, üretimde 6.9 milyar dolarlık bir kayba ve yaklaşık 130 bin kişinin işini kaybetmesine yol açtı. Narbay, bu tablonun sanayicinin hatasından değil, yüksek enflasyonla mücadelede uygulanan yüksek faiz-baskılanan kur politikasından kaynaklandığını belirtti. TGSD’nin 2026 için önerileri arasında istihdam başına verilen desteklerin artırılması, net ihracata dayalı döviz dönüşüm desteği, uygun kredi mekanizmaları ile Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi öne çıkıyor. Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı Emine Erdem ise 2025’i “temkinli ama dirençli” bir yıl olarak tanımladı. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yüksek finansman maliyetlerine rağmen sektörlerin ayakta kalmayı başardığını belirten Erdem, 2026’nın özellikle ikinci yarısı için daha iyimser sinyaller aldıklarını söyledi. İç tüketimde canlanma, finansmana erişimde görece iyileşme ve dış pazarlarda toparlanma beklentisi öne çıkarken enerji fiyatları, finansman maliyetleri ve nitelikli işgücü eksikliği temel risk alanları olarak görülüyor.

PMI, EŞİK DEĞERİN ALTINDA YÜKSELİŞTE

stanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2025 sonuçları açıklandı. Kasımda 48 puan olan endeks aralıkta 48.9’a çıktı. Ancak endeks 50 puan olan “eşik değer”in altında kaldı. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker ise şuna dikkat çekti: “Endeksin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması, imalat sektörünün 2026’ya belirli bir ivmeyle girdiğine işaret ediyor. Bu durum, önümüzde aylarda büyüme görülebileceğine ilişkin umut veriyor. Mevcut fiyat baskılarının ise talebi kısıtlayıcı etki yaratması şimdilik beklenmiyor.” l Ekonomi Servisi

İTHALATA YENİ DÜZEN

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin teşviki amacıyla 2026’ya yönelik ithalat düzenlemeleri yaptığını duyurdu. Resmi Gazete’deki düzenlemelerle ithalatta ilave vergi uygulanan ürün ve ülke gruplarına ilişkin kararlar değiştirildi. Çok sayıda ürün için tarife kontejanı açıldı. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere, 4 bin 344 ürünün Avrupa Birliği (AB) dışından ithalatında yüzde 48’e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak. Öte yandan 38 sanayi ürünü, çeşitli tarihlerde gümrüksüz ithal edilebilece