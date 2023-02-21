Zorlu Enerji Almanya'da şirket kurdu
Zorlu Enerji, Electrip Global B.V. ortaklığında Almanya'da elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi amacıyla "Electrip Germany GMBH" ünvanlı şirket kurduğunu duyurdu.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj istasyonu satışı için Almanya'da şirket kurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 12 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, şirketi Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla şirket kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, şirketin Almanya ve Hollanda'da kurulu yüzde 100 bağlı ortaklığı Electrip Global B.V.'nin yüzde 100 hissedarlığında "Electrip Germany GMBH" unvanlı bir şirket kurulduğu ifade edildi.
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