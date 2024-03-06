Zorunlu Karşılık Oranı (Munzam Karşılık) nedir? Zorunlu Karşılık Oranı (Munzam Karşılık) ne demek?
Son günlerde artan borsa yatırımlarının ardından yurttaş ekonomi terimlerini araştırmaya başladı. Peki, Zorunlu Karşılık Oranı (Munzam Karşılık) nedir? Zorunlu Karşılık Oranı (Munzam Karşılık) ne demek?
Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Zorunlu Karşılık Oranı (Munzam Karşılık) nedir? Zorunlu Karşılık Oranı (Munzam Karşılık) ne demek?
ZORUNLU KARŞILIK ORANI (MUNZAM KARŞILIK) NEDİR?
Zorunlu karşılık oranı, mevduat kabul eden finansal kurumların mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda kanunen bulundurmak zorunda olduğu orandır. Bu oran, yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve paranın birimine göre farklılaşabilir.
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