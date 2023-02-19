'Zorunlu konut'a ilgi arttı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 04:01

Bugün Türkiye genelinde DASK kapsamında 20 milyon konut bulunuyor. Buna göre 6 Şubat’ta 10 milyon 950 bin konutun zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunuyor. Sigortalılık oranı da yüzde 54.7 idi.

Bugün ise poliçe sahibi konut sayısı 11 milyon 242 bin, sigortalılık oranı yüzde 56.1’e yükseldi. Bu artışlar hem ülke geneli hem depremin yaşandığı bölgelerde görülebiliyor. Örneğin depremin etkilediği bölgelerden Doğu Anadolu’da sigortalılık oranı 6 Şubat’tan bugüne yüzde 50.3’ten yüzde 52.9’a çıktı.

(Ali Karakaş)



Sigortanın önemine işaret eden Enkar Sigorta Genel Müdürü Ali Karakaş şu anımsatmayı yaptı:

“DASK yeniden hayata başlamak adına bize verilen bir şanstır. Ancak bu sigorta teminatları nedeniyle tek başına yeterli olamamaktadır. Sigortalılara önerimiz zorunlu deprem sigortasının konut sigortasıyla desteklemesidir.”

(Mahmut Şahin)



SİGORTACILARA UYARI

Öte yandan Anadolu Ajansı’na konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen 11 il dışında da araç ve ev için kasko yaptırmak isteyenlerin bazı sigorta şirketleri tarafından “deprem riski” bahanesiyle geri çevrildiğini söyledi. Şahin ayrıca, böyle bir durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Cimer’e şikâyette bulunma çağrısı yaptı.