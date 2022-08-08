Trafik kazası 'meydan savaşına' döndü: Yumruk ve tekmeler havada uçuştu!
İstanbul Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsüyle düğün konvoyundaki araçlar kazaya karıştı. Konvoydakiler tarafından darbedilen motosiklet sürücüsü babasını çağırarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Doğan Aras Bulvarı üzerinde 7 Ağustos Pazar gece saatlerinde iddiaya göre düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen yurttaşlar, sürücüyü darbetti.
YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Motosiklet sürücüsünün kendisine yardım etmesi için olay yerine çağırdığı babasına da saldırılırken arabası yumruk ve tekmelerle hasar gördü. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde düğün konvoyu ile motosikletlinin ve sürücünün babası arasındaki kavganın polis ekipleri ve çevredeki yurttaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı ve konvoydakilerin, aracı parçaladığı görüldü.
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