Araç sahipleri dikkat: Zorunlu Trafik Sigortasında zamlı tarifeye son iki gün
AYLIK ARTIŞ ORANI
Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.
Video Haberler
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
- 'Duvar delip' hırsızlık yaptı, selamlaşıp ayrıldı
- Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı
- Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
- Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
- Rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- Benzine bir büyük zam daha!
- İsrail Başbakanına ikinci kez tehdit mektubu
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Erdoğan'ın durumu rakibine bağlı