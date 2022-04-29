Araç sahipleri dikkat: Zorunlu Trafik Sigortasında zamlı tarifeye son iki gün

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 12:10
<p>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay yüzde 2.25 oranında artırılmasına karar vermişti. Son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki 1 yılda yüzde 51 daha zamlandı.</p>

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay yüzde 2.25 oranında artırılmasına karar vermişti. Son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki 1 yılda yüzde 51 daha zamlandı.

<p>1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulacak olan zamlı Zorunlu Trafik Sigortası'na sayılı günler kaldı.</p>

1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulacak olan zamlı Zorunlu Trafik Sigortası'na sayılı günler kaldı.

<p>Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek.</p>

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek.

<p>Tüm araçlar için ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yapılması gerekirken azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak. </p>

Tüm araçlar için ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yapılması gerekirken azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak. 

<p>Haber Global'de yer alan habere göre, trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.</p>

Haber Global'de yer alan habere göre, trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

<p><strong>AYLIK ARTIŞ ORANI</strong></p> <p>Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.</p>

AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

<p><strong>YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI</strong></p> <p>Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. </p> <p>Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor.</p>

YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. 

Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor.

<p>Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.</p>

Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.

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