Otomobil dereye uçtu... Sürücüsü yaralandı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü S.Ç. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil dereye uçtu... Sürücüsü yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:19

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi 1493. Sokak’ta meydana geldi.

Rampa aşağı giden S.Ç. idaresindeki 78 FA 925 plaka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkuluğu aşarak dereye düşüp ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanıyla otomobilden çıkan S.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Otomobil, ekiplerin çalışmalarıyla dereden çıkartıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #kaza #otomobil

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