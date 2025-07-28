Zorunluluk bugün başladı: Restoran ve market alışverişinde yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliğini artırmak ve denetimleri şeffaflaştırmak amacıyla başlattığı karekod uygulaması yeni bir aşamaya geçti. Artık market, kasap, manav gibi satış noktaları ile restoran, kafe ve yemekhaneler gibi toplu tüketim yerlerinde, denetim bilgilerini içeren karekodun görünür şekilde bulundurulması zorunlu olacak.

KAREKOD UYGULAMASI ZORUNLU HALE GELDİ

Geçen yıl isteğe bağlı olarak uygulanan sistem, bugünden itibaren zorunlu hale getirildi. Bu sayede tüketiciler, işletmelerin denetim bilgilerine kolayca erişebilecek. Bakanlık, uygulamanın güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmayı ve resmi denetimlerin şeffaflığını artırmayı amaçladığını belirtti.

TÜKETİCİLER KAREKODU NASIL KULLANACAK?

Tüketiciler, işletmelerde bulunan karekodu “Tarım Cebimde” uygulamasıyla taratarak işletmenin kayıt/onay numarası, unvan, adres ve son denetim tarihine ulaşabilecek.

İŞLETMELER KAREKODU ÜCRETSİZ OLUŞTURABİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar, işletmelerin “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden vergi veya TC kimlik numaraları ile işletme kayıt numarasını girerek, hiçbir ücret ya da bürokrasiye gerek olmadan 7/24 karekod oluşturabileceklerini açıkladı. Kurtar, karekodun işletmede görünür bir yere asılmasının yeterli olduğunu, tüketicilerin bu sayede işletmenin kayıtlı ve denetimden geçmiş olduğunu anlayacağını belirtti. Uyumsuzluk tespit edenler ise “Alo 174 Gıda Hattı”na bildirimde bulunabilecek.

KAREKODU OLMAYANLARA CEZA YOLDA

Kurtar, karekod sistemine geçmeyen işletmelere hem tüketici şikayetleri hem de Bakanlık denetimleri sonucunda idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Denetimlerde steril ambalajlardan numuneler alınarak lazer termometre ve DNA düzeyinde teknolojik kontrol yapıldığını vurguladı. Ayrıca yurttaşların “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi ve “Tarım Cebimde” uygulamasını takip etmeleri istendi.

Gıda güvenliği alanında atılan bu adım, işletmelerin daha şeffaf denetimlerden geçmesini sağlarken, yurttaşların da bilinçli ve aktif tüketici rolünü üstlenmesine olanak tanıyacak. Yeni dönemde en iyi denetçi doğrudan halk olacak.