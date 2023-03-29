BBL Esports maçı ne zaman?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:50

Riot Games tarafından düzenlenen Valorant'ın, Avrupa turnuvası 27 Mart tarihinde başladı. Turnuva Almanya'nın Berlin şehrinde düzenleniyor.

Turnuvanın içinde iki adet Türk takımı da yer alıyor. BBL Esports ve Futbolist Türkiye'yi temsilen turnuvada bulunuyor. Puan sistemi ile ilerleyen turnuvada Futbolist, 28 Mart tarihinde Team Heretics ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-0 yenerek 1 puan kazandı.

BBL ESPORTS'UN MAÇI NE ZAMAN? KİMİNLE?

Bir diğer temsilcimiz BBL Esports bugün Fransa temsilcisi Karmine Corp ile karşılaşacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maç 22.00'da başlayacak. BBL Esports'un maçının öncesinde saat 19.00'da Natus Vincere ve Giants Gaming maçı oynanacak.

BBL ESPORTS'UN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Turnuva genelinde oynanacak olan bütün maçlar YouTube ve Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. YouTube'da "VALORANT Champions Tour EMEA", Twitch'te ise "VALORANT" kanalında yayınlanacak. Maç, Türkçe olarak YouTube'da "VALORANT Challengers TR Birlik Ligi", Twitch'te ise "valorantleague_tr" kanalından izlenebilecek.