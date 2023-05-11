Fut Esports VCT 2023: EMEA'da grup aşamasına çıktı!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:29

Dünyanın önde gelen e-spor organizasyonlarından biri olan 'Valorant Champions Tour 2023: EMEA League' karşılaşmaları devam ediyor. Turnuvada grup aşamasına katılan takımlar belli olmaya başladı.

FUT ESPORTS BİR ÜST TURDA

Turnuvada Türkiye'yi temsilen iki adet takım yer alıyordu. Bu takımlardan biri olan Fut Esports grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

4 Mayıs'ta Karmine Corp ile karşılaşan Fut Esports 2-0 rakibini mağlup etmişti. Ancak grup aşamasına kalmayı garantileyememişti.

Çünkü rakipleri arasında puan farkı oldukça azdı. Ancak Giants Gaming'in Vitality'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından puan farkı açıldı ve Fut Esports grup aşamasına kalmayı garantiledi.