Fut Esports VCT 2023: EMEA'da grup aşamasına çıktı!
Fut Esports, büyük bir başarıya imza atarak 'Valorant Champions Tour 2023: EMEA League'in grup aşamasına kalmayı başardı.
Dünyanın önde gelen e-spor organizasyonlarından biri olan 'Valorant Champions Tour 2023: EMEA League' karşılaşmaları devam ediyor. Turnuvada grup aşamasına katılan takımlar belli olmaya başladı.
FUT ESPORTS BİR ÜST TURDA
Turnuvada Türkiye'yi temsilen iki adet takım yer alıyordu. Bu takımlardan biri olan Fut Esports grup aşamasına katılmaya hak kazandı.
4 Mayıs'ta Karmine Corp ile karşılaşan Fut Esports 2-0 rakibini mağlup etmişti. Ancak grup aşamasına kalmayı garantileyememişti.
Çünkü rakipleri arasında puan farkı oldukça azdı. Ancak Giants Gaming'in Vitality'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından puan farkı açıldı ve Fut Esports grup aşamasına kalmayı garantiledi.
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