İzmir esporda dev finale ev sahipliği yapacak

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, Riot Games ve Ninja Company iş birliğinde düzenlenecek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi Finali, 3 Ağustos 2024’te, Fuar İzmir C Hol’de yapılacak. 2024 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali’nde, Türkiye’nin en iyi takımları büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için mücadele edecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen finalde, seyirciler saat 14.00’ten itibaren alana giriş yapabilirken final mücadelesi ise 18.00’de başlayacak. Etkinlik, espor tutkunlarını ve League of Legends hayranlarını büyüleyecek bir rekabet sunacak. Yaz Mevsimi Playoff aşamasında dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımlar, EMEA Masters 2024 elemelerinde yarışırken ilk 3 sırada yer alan takımlar ise ülkemizi Berlin’de yapılacak EMEA Masters 2024'te doğrudan temsil edecek.

FESTİVAL TADINDA YARIŞMA

Final yalnızca efsanevi bir League of Legends (LOL) mücadelesine ev sahipliği yapmakla kalmayacak, aynı zamanda birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici aktivasyonlar ile katılımcılara tam anlamıyla bir festival atmosferi sunacak. İzleyiciler, eğlenceli etkinliklerle yeteneklerini sergileyip sürpriz ödüllü yarışmalara da katılarak eğlence dolu bir gün geçirecek. Final için bilet satışları devam ederken tüm ayrıntılar LoLespor sosyal medya kanallarından (Twitch, YouTube, Twitter, Instagram) paylaşılacak. Espor tutkunları bu büyük finali kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Fuar İzmir’de gerçekleşecek bu büyük etkinlik, hem heyecanlı mücadeleleri hem de renkli etkinlikleri ile unutulmaz bir deneyim sunacak.