Riot Games Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel turnuva düzenliyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:24

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:24

Riot Games, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl coşkusuna hep birlikte ortak olmak adına, tüm oyuncuları Leauge of Legends, VALORANT, LoL: Wild Rift ve Legends of Runterra turnuvalarına davet ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak düzenlenen turnuvaların sonunda katılımcıları 420 bin TL’lik ödül havuzu ile birlikte birçok özel hediye bekliyor.

Cumhuriyet’in 100. Yılını unutulmaz bir etkinlikle kutlamak isteyen Riot Games’in ilk turnuva seti, 9 Ekim’de LoL: Wild Rift ile başlıyor ve bu mücadeleyi 12 Ekim’de başlayan Legends of Runterra turnuvası takip ediyor. 13 Ekim’de Türkiye’nin en iddialı oyuncularını buluşturacak Leauge of Legends ve hemen ardından 23 Ekim’de başlayacak VALORANT turnuvaları ise Cumhuriyet’in tam 100. Yıl dönümünde, 29 Ekim’de sona eriyor.

İşte turnuvaların hepsinin tarihleri ve ödülleri:

League of Legends Turnuvası: 13 Ekim - 19 Ekim

1. Takım 50 bin TL ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu,

2. Takım 50 bin TL

3. Takım 30 bin TL

4. Takım 15 bin TL

VALORANT Turnuvası: 23 Ekim - 29 Ekim

Takım 50 bin TL ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu,

Takım 50 bin TL

Takım 30 bin TL

Takım 15 bin TL ödüllerinin sahibi olacak.

LoL: Wild Rift Turnuvası: 9 Ekim - 11 Ekim

Takım ?25 bin TL ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu, Takım ?25 bin TL Takım ?18 bin 750 TL Takım ?12 bin 500 TL

Teamfight Tactics Turnuvası: 18 Ekim - 24 Ekim

Oyuncu 10 bin TL ve Şampiyon için özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu, Oyuncu 10 bin TL Oyuncu 7 bin 500 TL Oyuncu 5 bin TL

Legends of Runeterra Turnuvası: 12 Ekim - 14 Ekim