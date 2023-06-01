Riot Games ve e-spor takımları karşı karşıya geldi

League of Legends’in (LoL) yapımcısı Riot Games Kuzey Amerika Ligi’inde (LCS) oyuncular ve takımlar ile karşı karşıya geldi. Oyun yapımcısı ligi daha kârlı ve sürdürülebilir bir hale getirmek için ligde yer alan 16 takımın 7’ye düşürülme kararı almıştı.

LCS Oyuncuları Derneği tarafından karara karşı çıkıldı. Dernek oyuncular ve antrenörler dahil 70 kişinin işten çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bu sebepten dolayı da alınan kararın iptal edilmesini istedi. Ancak Riot Games isteği kabul etmedi ve anlaşmaya varılmazsa Kuzey Amerika bölgesinde yaz liginin oynanmayacağını açıkladı.

Yaz liginin oynanmaması durumunda League of Legends Dünya Şampiyonası’nda Kuzey Amerika’dan hiçbir takım yer almayacak.