Ünlü e-spor oyuncusu hayatını kaybetti
KRÜ Esports profesyonel Valorant oyuncusu Santiago Galvis Ruiz'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
KRÜ Esports bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Daveeys' olarak tanınan profesyonel Valorant oyuncusu Santiago Galvis Ruiz'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ekim 2022'den itibaren KRÜ'de oynayan genç oyuncu 23 yaşında yaşamını yitirdi.
Santiago Galvis Ruiz, temmuz ayında VCT Amerika Son Şans Elemeleri'nde URIA ve Cloud9'u geride bırakarak KRÜ'nün Valorant Champions 2023'e katılmasına destek olmuştu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Korkunç kazanın ardından ilk kez görüntülendi!