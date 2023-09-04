Ünlü e-spor oyuncusu hayatını kaybetti

KRÜ Esports profesyonel Valorant oyuncusu Santiago Galvis Ruiz'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:54
Ünlü e-spor oyuncusu hayatını kaybetti
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KRÜ Esports bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Daveeys' olarak tanınan profesyonel Valorant oyuncusu Santiago Galvis Ruiz'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekim 2022'den itibaren KRÜ'de oynayan genç oyuncu 23 yaşında yaşamını yitirdi. 

Santiago Galvis Ruiz, temmuz ayında VCT Amerika Son Şans Elemeleri'nde URIA ve Cloud9'u geride bırakarak KRÜ'nün Valorant Champions 2023'e katılmasına destek olmuştu.


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Valorant oyuncu Espor

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