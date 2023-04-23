Valorant EMEA 4. hafta puan tablosu belli oldu
Riot Games tarafından düzenlenen Valorant EMEA turnuvasının 4. hafta maçları gerçekleştirildi. Turnuvanın dördüncü haftasında lider değişmeyerek yine FNATIC oldu.
Dünyanın en popüler e-spor oyunlarından biri olan Valorant’ın Avrupa turnuvası devam ediyor. Oyunun yapımcısı Riot Games tarafından düzenlenen VCT EMEA adlı turnuvada dördüncü haftanın sonuna gelindi.
İki adet Türk takımın da yer aldığı turnuvanın dördüncü haftasının ilk gününde Team Heretics ve Team Liquid karşı karşıya geldi. Team Liquid rakibini 2-0 mağlup ederek 1 puanın sahibi oldu.
İkinci gün ise Türkiye’yi temsil eden takımlardan biri olan FUT Esports ve Giant Gaming karşı karşıya geldi. Giants Gaming karşısında FUT Esports 2-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet ile birlikte Fut Esports ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.
Dördüncü haftasının son gününde ise iki adet karşılaşma yapıldı. İlk karşılaşmada Fransız temsilcisi Karmine Corp ve Natus Vincere karşı karşıya geldi. Natus Vincere rakibine maç vermeyerek 2-0 Karmine Corp’u mağlup etti.
Son karşılaşma ise Türkiye’yi temsil eden takımlardan bir diğeri olan BBL Esports ve Team Vitality arasında gerçekleşti. BBL Esports rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada ilk puanını almaya hak kazandı.
Turnuvanın genel puan tablosu ise şöyle:
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