Epic Games'in oyunseverlere sunduğu bu haftaki ücretsiz oyunlar
Her hafta oyunseverlere farklı oyunlar hediye eden Epic Games, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor.
Epic Games'te önümüzdeki hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan ilki Beyond Blue ve ikincisi de Never Alone olacak.
Epic Games, 27 Nisan'a kadar hem Beyond Blue hem de Never Alone adlı oyunlar ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 33 TL olan olan Beyond Blue ve normalde 24.70 TL olan Never Alone, 27 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.
EPIC BU HAFTA İKİ OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR
Beyond Blue için Epic tarafında şu açıklama yer alıyor:
Beyond Blue, seni gezegenimizin küt küt atan mavi kalbinin derinliklerine götüren anlatı odaklı tek kişilik bir macera oyunudur. Dünyanın okyanusunda yer alan göz alıcı harikaları ve ucu bucağı olmayan gizemleri keşfet.
Never Alone için Epic tarafında şu açıklama yer alıyor:
Bildikleri tüm dünyaya karşı bir tehdit oluşturan ebedi bir kar fırtınasının kaynağını bulmaya çalışan Nuna ve Tilki'nin destansı macerasına sen de katıl.
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