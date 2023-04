Epic Games'in oyunseverlere sunduğu bu haftaki ücretsiz oyunlar

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:16

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:16

Epic Games'te önümüzdeki hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan ilki Beyond Blue ve ikincisi de Never Alone olacak.

Epic Games, 27 Nisan'a kadar hem Beyond Blue hem de Never Alone adlı oyunlar ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 33 TL olan olan Beyond Blue ve normalde 24.70 TL olan Never Alone, 27 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

EPIC BU HAFTA İKİ OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR

Beyond Blue için Epic tarafında şu açıklama yer alıyor:

Beyond Blue, seni gezegenimizin küt küt atan mavi kalbinin derinliklerine götüren anlatı odaklı tek kişilik bir macera oyunudur. Dünyanın okyanusunda yer alan göz alıcı harikaları ve ucu bucağı olmayan gizemleri keşfet.

Never Alone için Epic tarafında şu açıklama yer alıyor: