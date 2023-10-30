Türkiye piyasaları için kötü bir haber! Dolarda 'boğa' beklentisi

Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:43

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:01

Dolar/TL 28.25 ile haftaya yükselişle başlarken küresel piyasalardan dolar için iyi, Türkiye piyasaları için kötü bir haber geldi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz (Fed) kararı ve ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklayacağı borçlanma programına odaklanırken, dolarda beklentilerin iyimser tarafta olduğu görüldü.

Bloomberg tarafından Bloomberg Dolar Endeksi üzerinden yapılan hesaplamalara göre opsiyon piyasasında dolar beklentilerinin pozitif olduğu izlendi.

Göstergeler önümüzdeki haftaya ilişkin opsiyonların primli işlem gördüğüne işaret etti. Bununla birlikte son dönemde görülen zirve seviyelerin tekrar kaydedilmediğine dikkat çekildi.

En likit opsiyon sözleşmesinde satım ve alım opsiyonu arasındaki volatilite farkını gösteren gösterge Bloomberg Dolar Endeksi'nde vadeye kalan gün noktasında 11 baz puan oldu. Geçen hafta bu gösterge 10 baz puana düşerek son 3 aydaki en düşük iyimser beklentiye işaret etmişti. 20 Ekim'de söz konusu gösterge 35 baz puan olarak kaydedilmişti.

Bu durum piyasada doların görünümü açısından piyasa beklentilerinde doğrudan bir değişime işaret etmese de beklentilerin yönü açısından sinyaller vermesiyle dikkate alınıyor.

Bloomberg'in yaptığı teknik analizler Euro'nun da daha iyimser bir kanalı test ettiğine işaret etti.

BOĞA PİYASASI NEDİR?

Boğa piyasası, finansal varlıkların, genellikle hisse senetleri veya emtiaların, fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu bir dönemi ifade eder. Bu dönemde yatırımcılar, gelecekteki olumlu ekonomik görünüm ve şirket performansı hakkında iyimserdirler. Boğa piyasası, yatırımcıların alım yapmaya istekli olduğu ve genellikle fiyatların arttığı bir dönemi temsil eder.