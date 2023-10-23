Dalgalı kur rejimi nedir?
Dalgalı Kur Rejimi, bir ülkenin para biriminin uluslararası döviz piyasalarında serbestçe dalgalanmasına izin veren bir döviz kuru sistemi türüdür.
Kurun büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder.
Döviz kurlarındaki aşırı oynaklığı ve/veya piyasa temellerinden kopuk hareketleri önlemek amacıyla merkez bankaları döviz alımı/satımı yoluyla piyasaya seyrek olarak ve sınırlı miktarlarda müdahale etmektedir.
Dünya genelinde birçok ülke, dalgalı kur rejimini benimsemiştir. Özellikle gelişmiş ekonomilerde ve serbest piyasa ekonomilerinde, bu sistem sıkça görülür. Bu rejim altında, döviz kuru, ekonomik gelişmeleri ve piyasa dinamiklerini yansıtarak fiyatlanır ve yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunar.
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