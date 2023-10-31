İşgücü nedir?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:41

Çalışma çağında olan nüfustan çalışma arzusu göstererek işgücü piyasasına dâhil olanlar işgücünde kabul edilmektedir.

İş aradığı halde henüz iş bulamayanlar, diğer bir ifadeyle işsiz konumda olanlar ile çalışanların toplamı işgücünü oluşturmaktadır.

İşgücü, potansiyel olarak çalışabilecek tüm insanları içerir, ancak işgücüne dahil olanlar arasında iş arayanlar (işsizler) ve istihdam edilenler yer alır.