Konut Fiyat Endeksi nedir?
Konut Fiyat Endeksi, bir bölge veya ülkenin konut piyasasındaki fiyat değişikliklerini izlemek ve ölçmek için kullanılan bir ekonomik göstergedir.
Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla aylık olarak hesaplanan bir endekstir.
Ülke genelindeki fiyat değişimlerini temsil etmek üzere satışa konu olan konutların fiyat verilerini kapsamaktadır.
Konut fiyatlarını temsil etmek üzere, bireysel konut kredisi talebiyle kredi veren kuruluşlara yapılan başvurular sırasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerleri kullanılmaktadır.
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