Fenerbahçe-Benfica: Kerem alkışlandı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

F.Bahçe’nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy’deki maça ilk 11’de başladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesi ısınmada milli futbolcuyu alkışladı. Aktürkoğlu da alkışla karşılık verdi.

Maç içinde ise tribünler, tüm Benficalı futbolcuları olduğu gibi Kerem’i de top ayağına gelince ıslıkladı. 26 yaşındaki oyuncunun ilk yarıda kullandığı frikiği kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

Mourinho, 77. dakikada oyundan çıkan Kerem’in elini sıktı. Portekiz ekibi, sosyal medyadaki ilk 11 paylaşımını Kerem’in fotoğrafıyla yaptı. Benfica’ya yakın kaynaklar; Kerem Aktürkoğlu’nun F.Bahçe’ye transferi için başkan Rui Costa’dan izin çıkmadığı bilgisini paylaştı.