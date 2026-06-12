Göztepe’de meşaleler bu kez ikinci yüzyıl için yanacak

Türk sporunun ve İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümü coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor.

Her yıl 14 Haziran’da gelenekselleşen ve Güzelyalı sahil şeridini sarı-kırmızıya boyayan taraftarlar sosyal medyada #Göztepe101Yaşında etiketiyle paylaşımlara başlarken pazar akşamı görsel bir şölene imza atmaya hazırlanıyor.

COŞKU 19.25'TE BAŞLAYACAK

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak olan ikinci yüzyıl kutlamaları kapsamında saat 19.25’te Güzelyalı sahilinde toplanılacak. Ardından Göztepe sahil şeridi boyunca kurulacak olan özel görsel ve işitsel şov alanları, DJ performanslar eşliğinde ışık ve alev gösterisi sunulacak.

MEŞALELER 22.00'DE YANACAK

Saat 22.00’de, Susuzdede Parkı’ndan verilecek işaretle birlikte tüm meşaleler aynı anda yakılacak, Göztepe’nin 101 yıllık ateşi yeniden İzmir’i aydınlatacak.

Saat 22.15’te ise görkemli bir hava fişek gösterisi başlayacak ve kutlamalar, gökyüzünü sarı-kırmızıya boyayarak zirveye ulaşacaktır.