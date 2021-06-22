Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye Monitörü’ konulu ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırma sonuçlarına göre, “AKP’ye kesinlikle oy vermem” ve “oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 54,9.
Bu pazar bir seçim olsa Millet İttifakı yüzde 41,1 oy alırken, Cumhur İttifakı yüzde 39,8 oy alabiliyor.
İletişim Başkanlığı’nın 83 milyonun verisine ulaşma yetkisine sahip olmasına AKP ve MHP seçmeni de tepkili.
MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirirken, yüzde 22,5'i ise kararsız olduğunu belirtti.
Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırması sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ve “oy kullanmayı düşünmediğini” ifade etti.
Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu.
MHP SEÇMENİ ERDOĞAN'I ONAYLAMIYOR
Türkiye Monitörü Araştırması’nda, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı.
Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, sadece yüzde 32,8’i onayladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 16,7’si ise kararsızım cevabını verdi.
AKP seçmeninin %65,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.
KUTUPLAŞMA CUMHUR İTTİFAKI’NIN ALEHİNE SONUÇ VERİYOR
Türkiye Monitörü araştırmasında partilere yönelik oy verme tutumları soruldu.
Araştırmaya katılanların yüzde 54,9,’u AKP’ye “asla oy vermem” ve “oy vermem” yanıtını verdi.
Siyasim kutuplaşmanın son derece arttığı bu günlerde; AKP bu kez kutuplaşmadan zararlı çıkan siyasi parti oldu. MHP için aynı soru sorulduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i “asla oy vermem” ve “oy vermem” dedi.
Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin oy alabileceği seçmenin büyük ölçüde daralmış olması dikkat çekti.
BAŞKANLIK SİSTEMİ “HİÇ YARARLI OLMADI”, “PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLSÜN”
Araştırmaya katılanlar “Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne derece faydalı olmuştur?” sorusuna yüzde 55 ile “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken, “çok yararlı oldu” ve “yararlı oldu” diyenlerin oranı sadece yüzde 25,3 seviyesinde kaldı.
AKP seçmeninin yüzde 25’i başkanlık sistemi için “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken MHP seçmeninde bu oran yüzde 38,2 oldu.
Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan her iki siyasi parti seçmeni içinde başkanlık sisteminin “çok yararlı” veya “yararlı” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 50’nin altında kaldı.
PARLAMENTO SEÇİMLERİ
Araştırma kapsamında sorulan “Sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?” sorusuna katılımcıların yüzde 52,2’si “Millet İttifakı” yanıtını verirken, bu soruya “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 47,8 seviyesinde kaldı.
AKP seçmeninin yüzde 17,1’i MHP seçmeninde yüzde 25,52’i parlamento seçimlerinde Millet İttifakı’nın daha çok oy olacağı görüşünü paylaştı.
SEÇMENİN GÜNDEMİ “EKONOMİ”
Araştırmada yöneltilen “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız öncelikle hangilerine yönelik çalışma yapardınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı “ekonominin iyileştirilmesi” yanıtını verdi.
En çok yanıt alan ikinci seçenek ise yüzde 55,4 ile “işsizliğin çözümü” oldu.
Türkiye Monitörü araştırmasında seçmene partilerin hangi konuları daha çok gündeme getirdiği soruldu. Katılımcılar “Sizce AK Parti’nin gündeminde aşağıdakilerden hangileri daha çok yer almaktadır?” sorusuna ilk sırada yüzde 61,9 ile “Kanal İstanbul” yanıtını verdi.
Kanal İstanbul’u yüzde 44 ile “HDP’nin kapatılması” cevabı takip etti. Araştırma sonuçlarına göre, kamuoyunun gündemi ile AKP’nin gündemi arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucu öne çıktı.
“Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 83 milyon kişiyle ilgili gerekli gördüğü tüm bilgilere ulaşma yetkisine onay vermiştir. Bu kararla ilgili hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” katılımcıların yüzde 71,5’i “Bu yetkinin verilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırıdır” yanıtını verdi.
“Bu yetkinin verilmesinde bir sakınca yoktur” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 28,5 seviyesinde kaldı.
Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise, AKP seçmeninin yüzde 55,2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 64,7’si “Bu yetkinin verilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırıdır” cevabını vermesi oldu.
AB ÜYELİĞİNE DESTEK
Araştırma kapsamında yöneltilen “Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57,5’i “Evet destekliyorum” yanıtını verirken, “Hayır desteklemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 22 olarak açıklandı. “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 20,5 oldu.
Araştırmada öne çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise, tüm siyasi parti seçmenlerinde AB üyeliğine desteğin yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşmesi oldu.
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