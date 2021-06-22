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Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırması sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ve “oy kullanmayı düşünmediğini” ifade etti.

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu.