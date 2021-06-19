Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yaptırdığı son seçim anketini açıkladı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 11:10

Buğra Kavuncu, Zeytinburnu’nda düzenlenen ve genel başkan yardımcıları ile milletvekillerinin de katıldığı toplantıda yaptırdıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.

24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da parti olarak oylarının yüzde 8 civarında olduğunu söyleyen Kavuncu, “Yaptırdığımız son ankete göre İstanbul’daki oy oranımız yüzde 11.4 olarak gözüküyor. 24 Haziran seçimlerine göre oylarımızda artış var. Bütün kitlelere dokunabilecek bir politika bizi İstanbul’da istediğimiz noktaya taşıyacaktır. Merkeze yönelme ve makul hareket etme politikalarımızdan asla taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İstanbul’da ciddi oranda üye sayısında artış olduğunu kaydeden Buğra Kavuncu, “İstanbul’da, Ağustos 2020’deki üye sayımız 49 bindi. Bugün itibarıyla 68 bin 625 üyeye ulaşmış durumdayız. İstanbul’daki üyelerimizin yüzde 70’i 50 yaşın altında. Ana kitlemiz ise 35 ile 50 yaş arasında. Eğitim oranlarına bakıldığında ise yüzde 72’si ilköğretim ve lise mezunu. Üniversite mezunu ise yüzde 16” diye konuştu