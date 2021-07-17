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İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit'in bu tarz güzel haberlerle gündeme gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu olayı ilk duyduğumuz zaman Edremit Kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal Bey ile paylaştık. Kendisi de bizim gibi tekrar tekrar görüntüleri izledi, duygu dolu anları paylaştık.

Öğrencilerimiz başka okulda okudukları için, kendilerine ulaşıldığında ilk başta tedirgin olmuşlar. 'Bir hata mı yaptık' diye. Aslında ülkenin gündemine oturan, duygu dolu bir atmosfere neden oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Sizleri Allah nasip ederse, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Ata'mızın manevi hatıratını görmek üzere, Anıtkabir gezisi ile ödüllendirmek istiyorum...