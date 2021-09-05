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'EN FAZLA 40 YAŞINDA ÖLÜYORLAR'

Kazıda bulunan iskeletlerin incelenip, tarihsel geçişi temsil eden önemli veriler elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. Erdal, milattan önce 3 binli yıllara tarihlenen iskeletlerden, o dönem insanların ancak 40 yaşına yaşadıklarını, daha sonra ise hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiğini anlattı.

İskeletlerinin önemli kısmında çocuk ve kadınların da yer aldığını anlatan Erdal, "Kazdığımız iskeletlerin önemli bir kısmı bebek, çocuk ve genç yaştaki bireylerden oluşuyor. Tabi bu dönemin insanlarının ömür beklentisinin son derece sınırlı olduğu yani ortalama 35-40 yıl yaşadığını düşünürsek, aslında bu dönüşümün ne kadar sancılı olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı zamanda savaş ve kavgalar da buna tuz biber olmuş gibi düşünebiliriz.