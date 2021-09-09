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'BURALARA BALIK GELMEZ OLDU'

Yörede oturan dalgıç Erkin Yavuz, Çavuşlu deresiyle Karadeniz’in buluştuğu bölgedeki atık su borusunun taşıdığı kirliliği görmek için denize daldı. Yavuz, "Çöp borusundan aşırı pislik geldiği için çıkmak zorunda kaldım. Çöp tesisi kurulduktan sonra balık gelmez oldu. Bir an önce bunun kaldırılması gerekiyor. Sadece burası değil, Giresun’a kadar bu zehir saçılacak. Yetkililere duyuruyoruz, çok kötü bir durum var burada" dedi.

'HER GÜN BU KOKU ÇEKİLMEZ'

Balıkçı İshak Aktaş da atık suyun koku yaptığını söyleyerek, "Tesisin buradan kalkmasını istiyoruz. Bu koku çekilmez. Her sabah denize çıktığımız zaman ekşi kokuyor. Her gün bu koku çekilmez" diye konuştu.