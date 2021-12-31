-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu
Kütahya'dan yakınlarını ziyaret için geldiği Ağrı'da soğukları yaşadığını söyleyen Hasan Mudul, "Hava çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Kütahya'da da soğuk vardı ama böyle değildi. Burada insanın kanını donduran bir soğuk var. Yani insanın içi üşüyor. Mücadele etmesi zor bir soğuk. Ellerim 5 dakika dışarıda kaldığı zaman mosmor oluyor. Suyu havaya attığın zaman donarak düşüyor. Hayat şartları çok zor. Esnaf bu durumda ne yapıyor bilmiyorum. Sokaklar bomboş. İnsanlar soğuktan sokağa çıkamıyor." diye konuştu.
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