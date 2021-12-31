-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

dha
31 Aralık 2021 Cuma, 17:46
-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında yer alan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. 

-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar arabalarını battaniye ve naylon brandalarla korumaya çalışıyor. Kentten geçen Murat Nehri buz tutarken, dere ve göller dondu. 

-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Soğuk hava sebebiyle merkeze bağlı Yolluyazı Köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre yüksekliğinde buz sarkıtları oluştu.

-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı'da hayat durma noktasına geldi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceya düştüğü kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalışırken köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu. 

-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Merkeze bağlı Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre yüksekliğinde buz sarkıtları oluştu.

-25 dereceyi gördü: 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Kütahya'dan yakınlarını ziyaret için geldiği Ağrı'da soğukları yaşadığını söyleyen Hasan Mudul, "Hava çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Kütahya'da da soğuk vardı ama böyle değildi. Burada insanın kanını donduran bir soğuk var. Yani insanın içi üşüyor. Mücadele etmesi zor bir soğuk. Ellerim 5 dakika dışarıda kaldığı zaman mosmor oluyor. Suyu havaya attığın zaman donarak düşüyor. Hayat şartları çok zor. Esnaf bu durumda ne yapıyor bilmiyorum. Sokaklar bomboş. İnsanlar soğuktan sokağa çıkamıyor." diye konuştu.


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