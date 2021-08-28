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Büyük emek verdik bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi bu işe dahil etmek istedik. İnanıyorum ki bu yarışma bize bir tecrübe katacak. Yurt dışında da buna benzer yarışmalar var. Bundan sonraki hedefimiz yurtdışındaki yarışmalara hazırlanmak olacak. Trabzon'u temsil ettiğimiz için Trabzon'un maddi manevi desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Bu bölgedeki öğrencilere güzel bir örnek olacağımızı düşünüyoruz. Yarışmadan sonra ortaokulları gezeceğiz. Bir ortaokul bahçesinde bu araçla gezdiğimiz zaman bu aracın Trabzon'da, Of'ta Ulusoy Meslek Lisesi'nde yapıldığını öğrenen bir öğrencinin çok farklı şeyler hayal edebileceğini düşünüyorum. 'Biz de bunu yapabiliriz' diyebileceklerini düşünüyorum" dedi.

