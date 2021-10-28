16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali'nden renkli başlangıç

Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacın varlığlından söz eden Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahiptir. Ayvalık’taki tarım arazilerinin yüzde 76’sı zeytinlik, dört bin üç yüz aile zeytinlik sahibi ve geçimlerini bu sektörden sağlıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadı başladı, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ni tekrar başlatmanını mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta geçtiğimiz yıllarda görkemli bir şekilde kutladığımız hasat şenliklerini geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Cumhuriyet Bayramımızın da içinde bulunduğu dört gün boyunca hem hasadı hem cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılını kutluyoruz. Ayvalık’ta geçimini zeytin ve zeytinyağından sağlayan hemen herkese bol verimli ve bereketli bir sezon diliyorum.”