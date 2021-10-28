16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali'nden renkli başlangıç
Ergin, “Öncelikle yeni hasat döneminin bol verimli ve bereketli geçmesini diliyorum. Hedefimiz, Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini koruyup, kaliteyi daha da yukarı çekmek. Çok iyi biliyoruz ki, Ayvalık’ta zeytin ve zeytinyağıyla yan ürünleri turizme çok önemli katkılar sağlıyor. Ayvalık’ın yıllardır geçim kaynağı turizm mi, zeytinyağı mı, hep tartışılır. Ancak, zeytinyağı ve turizm iç içe geçmiş bir bütün oluşturmuştur” dedi.
Pandemiden en az etkilenen turizm beldesi Ayvalık’tır. Bir de uzun zamandır internet ortamında Ayvalık adını kullanarak yapılan zeytinyağı satışları hem bizim hem üreticinin hem marka yağ satan işletmecilerin canını oldukça sıkıyor. Ayvalık zeytinyağının en büyük sorunları arasında yer alan tağşiş ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz.
Ayvalık zeytinyağının hak ettiği değeri elde etmesinin önünde çok sayıda engel bulunuyor. Bunların başında tağşiş ve markalaşma ilk sırada bulunuyor. Coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık zeytinyağının marka değerinin korunması bizim projelerimizden biri ama tek başına çözüm değil. Tesirli hukuki ve cezai yaptırımların takipçisi olabilmek daha önemli. Bu konuda ilk adımı attık.
Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacın varlığlından söz eden Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahiptir. Ayvalık’taki tarım arazilerinin yüzde 76’sı zeytinlik, dört bin üç yüz aile zeytinlik sahibi ve geçimlerini bu sektörden sağlıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadı başladı, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ni tekrar başlatmanını mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta geçtiğimiz yıllarda görkemli bir şekilde kutladığımız hasat şenliklerini geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Cumhuriyet Bayramımızın da içinde bulunduğu dört gün boyunca hem hasadı hem cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılını kutluyoruz. Ayvalık’ta geçimini zeytin ve zeytinyağından sağlayan hemen herkese bol verimli ve bereketli bir sezon diliyorum.”
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