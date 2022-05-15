18 yıldır aynı yere yuva kuruyorlar

Leyleklerin yuvaya yerleştikten kısa bir süre sonra kuluçkaya yattığını ifade eden Fırat, şöyle konuştu: "Muhtar olduğum günden 2004'den bu tarafa leyleklerimiz sürekli buraya geliyor ve bugün de yine buradalar. Leyleklerimiz kuluçkaya yattıktan sonra yavrularını büyüterek 5 yıl süreyle yuvalarına alıştırıyorlar. Ardından beş yıl sonra diğer yavrularını büyüterek yuvalarına alıştırıyorlar. Bunlar sürekli aynı güzergah ve yuvaları kullanmaktadırlar. Bizler ilk başta yuvasını kaldırma teşebbüsünde bulunduk ancak leylekler geldikleri gün aynı yere yine yuva yaptılar. İnsanlar yuvasına nasıl sahip çıkıyorsa onlar da aynı şekilde yuvalarına sahip çıkıyor."