18 yıldır aynı yere yuva kuruyorlar
Mertekli köyünde 18 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler de bu yıl yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğinde kuluçkaya yattı. Eski muhtar Mehmet Fırat, leyleklerin ilk yuva yaptığı dönemde söz konusu yuvayı kaldırmak istediklerini fakat yine aynı yere yuva yaptıklarını aktardı.
Leyleklerin yuvaya yerleştikten kısa bir süre sonra kuluçkaya yattığını ifade eden Fırat, şöyle konuştu: "Muhtar olduğum günden 2004'den bu tarafa leyleklerimiz sürekli buraya geliyor ve bugün de yine buradalar. Leyleklerimiz kuluçkaya yattıktan sonra yavrularını büyüterek 5 yıl süreyle yuvalarına alıştırıyorlar. Ardından beş yıl sonra diğer yavrularını büyüterek yuvalarına alıştırıyorlar. Bunlar sürekli aynı güzergah ve yuvaları kullanmaktadırlar. Bizler ilk başta yuvasını kaldırma teşebbüsünde bulunduk ancak leylekler geldikleri gün aynı yere yine yuva yaptılar. İnsanlar yuvasına nasıl sahip çıkıyorsa onlar da aynı şekilde yuvalarına sahip çıkıyor."
Leyleklerin ekim ayının sonuna kadar bölgede barındığını anlatan Fırat, "Beş yılda bir yuvalarını yavrularına bırakıyorlar. Daha sonra onların kuluçkaya yattıkları ve büyüttükleri yavruları beş yıl sonra yerlerini alarak yaşamlarını sürekli bu şekilde bir döngü içerisinde devam ediyorlar. 18 yıldır bu düzen aynı şekilde devam ediyor. Şu anda tam olarak 4 kuşak leylekleri köyümüzde misafir ediyoruz" diye konuştu.
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