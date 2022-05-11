TÜİK mart ayı kümes hayvancılığı üretimini açıkladı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:15

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25.8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14.4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Bir önceki ay 180 bin 53 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 12,7 artarak 202 bin 938 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 6,3 artarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adet oldu.