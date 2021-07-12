Maça hızlı başlayan İngiltere ikinci dakikada Luke Shaw’un attığı golle 1-0 öne geçti. Shaw’un başlattığı atakta topla orta sahada buluşan Harry Kane, topu sağ kanattaki takım arkadaşı Trippier’a gönderdi. Trippier’ın ceza sahasına girmeden ortaladığı topta Shaw, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
Erken gelen golün ardından ön alandaki baskısını artıran İtalya, savunmada boş alanlar bırakırken İngiltere Raheem Sterling ve Harry Kane ile gol pozisyonları yakaladı. İlk yarım saatte İtalya, hücumda etkisiz kalırken ilk yarıdaki tek tehlikeli pozisyonunu Chiesa ile yakaladı. Turnuvanın yıldız isimlerden Chiesa, 32. dakikada Declan Rice ve Kalvin Phillips’i geçerek çektiği şutta kaleyi bulamadı. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına İngiltere’nin 1-0 üstünlüğüyle girildi.
İki takımda ikinci 45 dakikaya aynı kadrolarla başlarken İngiltere’de Raheem Sterling, 48. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Björn Kuipers, oyunu devam ettirirken VAR hakemlerinden de pozisyona ilişkin bir uyarı gelmedi. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha fazla pozisyon yakalayan İtalya, Insigne ve Chiesa ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Maçın son yarım saatine İngiltere’nin 1-0 üstünlüğüyle girilirken 62. dakikada İtalya, Chiesa beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan içeri giren Chiesa’nın şutunu Pickord çıkarttı. Pozisyonun ardından devam eden atakta köşe vuruşu kazanan İngiltere, ikinci gole Maguire ile yaklaşırken Donnarumma gole izin vermedi.
67. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cristante’nin indirdiği topta Insigne’nin kafa vuruşunu Pickford çıkartsa da direğe çarpan top Bonucci’nin önünde kaldı ve İtalyan stoper topu ağlara göndererek takımının eşitlik golünü kaydetti. Beraberlik golünün ardından İngiltere’de Trippier’ın yerine Bukayo Saka, Declan Rice’ın yerine ise Jordan Henderson oyunda dahil oldu.
Maçın son bölümüne 1-1 eşitlikle girilirken topa daha fazla sahip olan İtalya, İngiltere savunmasında boşluk arasa da istediği pozisyonu bulamadı. İngiltere ise 84. dakikada Mason Mount’un içeriye çevirdiği topta gole yaklaşırken Bukayo Saka pozisyonu değerlendiremedi. Uzatma dakikalarında da iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç uzatmalara gitti.
İkinci uzatma bölümünün son anlarında da eşitlik bozulmadı ve penaltıya giden maçta İtalya, İngiltere’yi mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gök mavililer daha önce 1968’te kupayı müzesine götürmüştü. Tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonası zaferini yaşayan İtalya, dört kez Dünya Kupası’nı kazanmıştı.
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