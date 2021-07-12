9

İkinci uzatma bölümünün son anlarında da eşitlik bozulmadı ve penaltıya giden maçta İtalya, İngiltere’yi mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gök mavililer daha önce 1968’te kupayı müzesine götürmüştü. Tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonası zaferini yaşayan İtalya, dört kez Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

