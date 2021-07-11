EURO 2020 | Luke Shaw’dan tarihe geçen gol
EURO 2020 finalinde İtalya’ya karşı gol atan Luke Shaw, 1966’dan sonra İngiltere formasıyla bir finalde gol atan ilk oyuncu oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan İngiltere’de Luke Shaw, tarihe geçen bir gol kaydetti.
Maçın ikinci dakikasında Kieran Trippier’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Shaw, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Manchester United ile bu sezon iyi bir performansı sergileyen Shaw, milli takımda da etkili performansını sürdürdü.
HURST’TAN SONRA İLK
1966 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya ve İngiltere arasında oynanan final karşılaşmasının normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı. Uzatmaya giden maçta Geoff Hurst, 101. ve 120. dakikalarda gol atarak takımının şampiyonluğu ulaşmasında önemli bir rol oynamıştı.
O tarihten sonra İngiltere, herhangi bir turnuvada final oynayamamıştı.
Bugünkü karşılaşmada ilk golü atan Luke Shaw, Geoff Hurst’tan sonra bir finalde gol atan ilk İngiliz oyuncu unvanını elde etmiş oldu.
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