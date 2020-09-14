Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards
"O sole mio!". Bu tutkulu gelenginin fotoğrafı Macaristan'da çekildi
Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödüllerini vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparken yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun. Ödüller 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.
Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography
"Gülümse!" Kanarya Adaları'nda fotoğraflanan bu sparisoma cretense, çevresine iyi bir enerji dağıtıyor
Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödülleri vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparlen yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun.
Yarışmanın ödülleri 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.
Video Haberler
- Evli kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı
- Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada
- İstanbul'da dehşete düşüren anlar!
- Akdeniz foklarının aşk dansı kamerada
- İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
- Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken dehşeti yaşadı
- 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
- Skandal görüntüleri ortaya çıkan istismarcı tutuklandı
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!