<p><strong>Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>"O sole mio!". Bu tutkulu gelenginin fotoğrafı Macaristan'da çekildi</p><p>Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödüllerini vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparken yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun. Ödüller 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.</p>
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Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards

"O sole mio!". Bu tutkulu gelenginin fotoğrafı Macaristan'da çekildi

Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödüllerini vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparken yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun. Ödüller 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.

<p><strong>Max Teo/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>Okul tatilinin son günü: Ebeveynlerinin ilgisinden utanmış bu su samurunun fotoğrafı Singapur'da çekildi</p><p>Vahşi yaşamdan hayvanların en garip hallerinin fotoğraflarının yarıştığı 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.</p>
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Max Teo/Comedy Wildlife Photography Awards

Okul tatilinin son günü: Ebeveynlerinin ilgisinden utanmış bu su samurunun fotoğrafı Singapur'da çekildi

Vahşi yaşamdan hayvanların en garip hallerinin fotoğraflarının yarıştığı 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.

<p><strong>Jill Neff/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>"Anın tadını çıkar!" ABD'nin Ohio eyaletinde muhtemelen ağaca takılmışken suratında cesur bir ifadeyle yakalanan rakun</p>
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Jill Neff/Comedy Wildlife Photography Awards

"Anın tadını çıkar!" ABD'nin Ohio eyaletinde muhtemelen ağaca takılmışken suratında cesur bir ifadeyle yakalanan rakun

<p><strong>Thomas Vijayan/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>Her ne kadar bu langulardan bazıları daha fazla eğleniyormuş gibi görünse de eğlence her yaş içindir! Fotoğraf Hindistan'da çekildi</p>
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Thomas Vijayan/Comedy Wildlife Photography Awards

Her ne kadar bu langulardan bazıları daha fazla eğleniyormuş gibi görünse de eğlence her yaş içindir! Fotoğraf Hindistan'da çekildi

<p><strong>Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photography Award</strong></p><p>"Sıkı pazarlık!" Siz siz olun asla bir tilki ile ticari görüşmelere girmeyin. Fotoğraf İsrail'de çekildi</p>
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Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photography Award

"Sıkı pazarlık!" Siz siz olun asla bir tilki ile ticari görüşmelere girmeyin. Fotoğraf İsrail'de çekildi

<p><strong>Martin Grace/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>Botsvana'daki bu Chacma Baboon da yorucu birkaç ay geçirdiğini düşünüyor</p>
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Martin Grace/Comedy Wildlife Photography Awards

Botsvana'daki bu Chacma Baboon da yorucu birkaç ay geçirdiğini düşünüyor

<p><strong>Marcus Westberg/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>"Can sıkıntısı". Uganda Ulusal Parkı'nda fotoğraflanmış Mgahinga gorili</p>
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Marcus Westberg/Comedy Wildlife Photography Awards

"Can sıkıntısı". Uganda Ulusal Parkı'nda fotoğraflanmış Mgahinga gorili

<p><strong>Krisztina Scheef/Comedy Wildlife Photography Award</strong></p><p>"Hepsini tek başına yemeyeceksin değil mi?" İskoçya'da çekilen bu fotoğrafta iki Atlantik martısının dostlukları başlamak üzere</p>
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Krisztina Scheef/Comedy Wildlife Photography Award

"Hepsini tek başına yemeyeceksin değil mi?" İskoçya'da çekilen bu fotoğrafta iki Atlantik martısının dostlukları başlamak üzere

<p><strong>Jacques Poulard/Comedy Wildlife Photography Awards</strong></p><p>"Ağıt" Norveç'teki Spitzberg'de çekilen fotoğraftaki bu kutup ayısı, 2020 yılında hepimizi temsil ediyor</p>
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Jacques Poulard/Comedy Wildlife Photography Awards

"Ağıt" Norveç'teki Spitzberg'de çekilen fotoğraftaki bu kutup ayısı, 2020 yılında hepimizi temsil ediyor

<p><strong>Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography</strong></p><p>"Gülümse!" Kanarya Adaları'nda fotoğraflanan bu sparisoma cretense, çevresine iyi bir enerji dağıtıyor</p><p>Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödülleri vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparlen yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun.</p><p>Yarışmanın ödülleri 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.</p>
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Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography

"Gülümse!" Kanarya Adaları'nda fotoğraflanan bu sparisoma cretense, çevresine iyi bir enerji dağıtıyor

Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödülleri vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparlen yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun.

Yarışmanın ödülleri 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.

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