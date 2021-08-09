<p>2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, erkekler atletizm maraton koşusunda atlet Morhad Amdouni, sporcular için parkur kenarına koyulan su şişelerini devirdi. Amdouni tüm şişeleri devirdikten sonra son şişeyi alarak koşuya devam etti.</p>
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, erkekler atletizm maraton koşusunda atlet Morhad Amdouni, sporcular için parkur kenarına koyulan su şişelerini devirdi. Amdouni tüm şişeleri devirdikten sonra son şişeyi alarak koşuya devam etti.

<p>Arkasından gelen Hollandalı rakibi Abdi Nageeye'nin su almasını engelleyen Fransız atlet, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.&nbsp;</p>
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Arkasından gelen Hollandalı rakibi Abdi Nageeye'nin su almasını engelleyen Fransız atlet, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

<p>Yarış boyunca ciddi miktarda su kaybı yaşayan sporcuların bir kısmı su alamadan koşmaya devam etmek zorunda kaldı. Amdouni'nin 27 derece sıcak altındaki 42 kilometrelik maratonda yaptığı hareket sosyal medyada tepki topladı.</p>
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Yarış boyunca ciddi miktarda su kaybı yaşayan sporcuların bir kısmı su alamadan koşmaya devam etmek zorunda kaldı. Amdouni'nin 27 derece sıcak altındaki 42 kilometrelik maratonda yaptığı hareket sosyal medyada tepki topladı.

<p>Fransalı sporcu yarışı 17. sırada tamamladı. Şişelerin devrildiği sırada Amdouni'nin arkasında olan ve su alamayan Hollandalı Abdi Nageeye yarışı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.&nbsp;</p>
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Fransalı sporcu yarışı 17. sırada tamamladı. Şişelerin devrildiği sırada Amdouni'nin arkasında olan ve su alamayan Hollandalı Abdi Nageeye yarışı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. 

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