2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 10:52
2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

Bu yıl Instagram'da en popüler paylaşımlar belli oldu. En çok beğeni alan gönderilerden oluşan listede Messi, üç ayrı fotoğrafıyla yer aldı, ama zirvedeki isim farklı. 

İşte yılın en çok beğenilen Instagram gönderileri...

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

10. Tom Holland

'Örümcek Adam' Tom Holland'ın sevgilsi Zendaya ile 1 Eylül'de paylaştığı doğum günü fotoğrafı 19,6 milyon beğeniye ulaştı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

9. Iron Shore Mermaid

Iron Shore Mermaid adlı hesaptan yapılan video paylaşımı 20,2 milyon beğeni aldı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

8. Lionel Messi

Messi'nin 11 Temmuz'da paylaştığı soyunma odası fotoğrafı, 22 milyon beğeniyle yılın en popüler paylaşımları arasında yer aldı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

7. Lionel Messi

Futbol yıldızı, 8 Ağustos'ta Barcelona takımından ayrıldığını bu görselle duyurduğunda 21,2 milyon beğni aldı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

6. Billie Eilish

Ünlü şarkıcının 22,1 milyon beğeni alan ikinci en popüler fotoğrafı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

5. Lionel Messi

Messi'nin 11 Ağustos'ta yayınladığı ve Paris Saint-Germain takımına katıldığını doğruladığı post, 22,1 milyon beğeniye ulaştı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

4. Billie Eilish

Ünlü şarkıcının 17 Mart'ta saçındaki değişimi gösterdiği fotoğraf, 23 milyon beğeni aldı.

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

3. Kylie Jenner

Kylie Jenner, mayıs ayında Travis Scott ile ikinci çocuğu beklediklerini duyurdu. Hamileliğini açıkladığı video, 24,6 milyon kişi tarafından beğenildi. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

2. Ariana Grande

Ünlü pop yıldızının 26 Mayıs'ta yayınladığı düğün fotoğrafı 26,7 milyon beğeni aldı. 

2021'de Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar

1. Cristiano Ronaldo

Portekizli futbolcu, 28 Ekim'de sevgilisinin hamile olduğunu duyurduğu paylaşımına 32,3 milyon beğeni aldı. 


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