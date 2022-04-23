23 Nisan'ı kutlamak için en güzel bayram şiirleri

HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,

Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!

İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,

Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...

Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,

Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?

Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,

insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,

Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine

Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?

Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?

Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?

Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan: Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...

Atatürk başa geçip silkinince ansızın, Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,

Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz, Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR