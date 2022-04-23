23 Nisan'ı kutlamak için en güzel bayram şiirleri

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 01:32
<p>Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. </p> <p>Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel bayram şiirleri ile kutlıuyoruz.</p> <p>İşte en güzel 23 Nisan şiirleri...</p>

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel bayram şiirleri ile kutlıuyoruz.

İşte en güzel 23 Nisan şiirleri...

<p><strong>DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA</strong></p> <p>Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne</p> <p>allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar</p> <p>oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında</p> <p>dünyayı çocuklara verelim</p> <p>kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi</p> <p>hiç değilse bir günlüğüne doysunlar</p> <p>dünyayı çocuklara verelim</p> <p>bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı</p> <p>çocuklar dünyayı alacak elimizden</p> <p>ölümsüz ağaçlar dikecekler.</p> <p><em>NAZIM HİKMET RAN</em></p>

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

dünyayı çocuklara verelim

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler.

NAZIM HİKMET RAN

<p><strong>HÜRRİYET BAYRAMIMIZ</strong></p> <p>Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,</p> <p>Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!</p> <p>İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,</p> <p>Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...</p> <p>Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,</p> <p>Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?</p> <p>Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,</p> <p>insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,</p> <p>Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine</p> <p>Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?</p> <p>Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?</p> <p>Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?</p> <p>Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan: Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...</p> <p>Atatürk başa geçip silkinince ansızın, Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,</p> <p>Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz, Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.</p> <p><em>BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR</em></p>

HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,

Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!

İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,

Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...

Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,

Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?

Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,

insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,

Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine

Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?

Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?

Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?

Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan: Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...

Atatürk başa geçip silkinince ansızın, Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,

Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz, Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

<p><strong>23 NİSAN</strong></p> <p>23 Nisan…</p> <p>Yurdu koruyan,</p> <p>Yarını kuran,</p> <p>Sen çocuğum.</p> <p>Eskiyi unut,</p> <p>Yeni yolu tut,</p> <p>Türklüğe umut,</p> <p>Sen ol çocuğum.</p> <p>Bizi kurtaran,</p> <p>Öndere inan,</p> <p>Sözünü tutan,</p> <p>Sen ol çocuğum.</p> <p>Küçüksün bugün,</p> <p>Yarın büyürsün,</p> <p>Her işte üstün</p> <p>Sen ol çocuğum,</p> <p>Çalışıp öğren,</p> <p>Her şeyi bilen</p> <p>Yurduna güven</p> <p>Sen ol çocuğum.</p> <p><strong>HASAN ALİ YÜCEL</strong></p>

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

<p><strong>ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ</strong></p> <p>Çocuk Bayramı'nda </p> <p>Gelmiş katılmış aramıza, </p> <p>Atatürk çocuk olmuş bakın: </p> <p>Sallanıyor salıncakta!</p> <p>Gülüyor gözlerinin içi, </p> <p>Gülüyor, </p> <p>Gökler, denizler kadar mavi. </p> <p>Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size </p> <p>Bayramların en güzelini".</p> <p>"Dilerim, yurdumun çocukları, </p> <p>Tüm çocukları dünyanın </p> <p>Gülüp oynasınlar bugünkü gibi; </p> <p>Acıda, sevinçte kardeş olsunlar... </p> <p>Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".</p> <p><em>Aziz SİVASLIOĞLU</em></p>

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda 

Gelmiş katılmış aramıza, 

Atatürk çocuk olmuş bakın: 

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi, 

Gülüyor, 

Gökler, denizler kadar mavi. 

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size 

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları, 

Tüm çocukları dünyanın 

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi; 

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar... 

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

<p><strong>23 NİSAN GÜNÜ</strong></p> <p>Bayram yapar çocuklar,</p> <p>23 Nisan günü</p> <p>Büyük bir sevinç kaplar,</p> <p>Bütün yurdun üstünü</p> <p>Bin dokuz yüz yirmide</p> <p>Duyuldu halkın sesi</p> <p>Açıldı bu tarihte</p> <p>Büyük Millet Meclisi</p> <p>Bugün edildi ilÃ¢n</p> <p>Yeni bir Türk devleti</p> <p>Bundan, 23 Nisan</p> <p>Sevindirir milleti</p> <p><em>İ. Hakkı SUNAT</em></p>

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilÃ¢n

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

<p><strong>23 NİSAN</strong></p> <p>Bugün sen de bayrağım,</p> <p>Daha şanlı dalgalan.</p> <p>Bugün büyük bayramım</p> <p>Bugün 23 Nisan.</p> <p>Bugün başta talihim</p> <p>Ve milletim uyandı</p> <p>Ankara'nın bağrında</p> <p>Bir sönmez ateş yandı.</p> <p>Aydınlattı yurdumu</p> <p>Dağıldı alev alev</p> <p>Bugün kalktı ayağa</p> <p>Uyuklayan koca dev.</p> <p>Bugün bana Ata'mdan</p> <p>En büyük bir armağan.</p> <p>Bugün büyük bayramım</p> <p>Bugün 23 Nisan…</p> <p><em>İ.Hakkı TALAS</em></p>

23 NİSAN

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara'nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata'mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS

<p><strong>23 NİSAN</strong></p> <p>Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,</p> <p>23 Nisan bu, 23 Nisan.</p> <p>Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,</p> <p>Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.</p> <p>Kalmış bir sultanın keyfine işler.</p> <p>Nice yıllar olmuş Türkler perişan.</p> <p>Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,</p> <p>Dört yandan üstüne saldırmış düşman.</p> <p>Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,</p> <p>Canının derdine düşmüş de Sultan…</p> <p>Ansızın işlerin başına geçmiş,</p> <p>Milletin bağrından kopan kahraman…</p> <p>Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,</p> <p>Sultana isyan bu, cihana isyan</p> <p>Millet öyle büyük, baş öyle büyük,</p> <p>Bakmış, parmağını ısırmış cihan…</p> <p>Ana toprak için al bayrak için,</p> <p>Tepe tepe gövde, dere dere kan…</p> <p>Türk hak edince egemenliği,</p> <p>Açılmış önünde bir şanlı meydan…</p> <p>Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,</p> <p>Toplandığı tarih: 23 Nisan</p> <p>Milletin adına Millet Meclisi,</p> <p>Milletin isteği olsun her zaman…</p> <p><em>BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR</em></p>

23 NİSAN

Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,

23 Nisan bu, 23 Nisan.

Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,

Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

Kalmış bir sultanın keyfine işler.

Nice yıllar olmuş Türkler perişan.

Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,

Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,

Canının derdine düşmüş de Sultan…

Ansızın işlerin başına geçmiş,

Milletin bağrından kopan kahraman…

Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,

Sultana isyan bu, cihana isyan

Millet öyle büyük, baş öyle büyük,

Bakmış, parmağını ısırmış cihan…

Ana toprak için al bayrak için,

Tepe tepe gövde, dere dere kan…

Türk hak edince egemenliği,

Açılmış önünde bir şanlı meydan…

Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,

Toplandığı tarih: 23 Nisan

Milletin adına Millet Meclisi,

Milletin isteği olsun her zaman…

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

<p><strong>23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI</strong></p> <p>Gelecek senin olsun küçüğüm.</p> <p>Koş, gül, oyna.</p> <p>Horoz şeker ye, kucaklaş arkadaşınla.</p> <p>Doya doya.</p> <p>Unutmadan dünün kahrını, zulmünü.</p> <p>Al bir adım öte götür,</p> <p>Yaşadığın bugünü.</p> <p>karış karış,</p> <p>adım adım elle tırnakla.</p> <p>Bugünü yarına, yarını yıllara.</p> <p>Dağıt mutluluğu çocukça.</p> <p>Tüm dünyaya.</p> <p>Sevmeyi öğret, koca ahmaklara.</p> <p>silaha inat.</p> <p>bu bir savaştır.</p> <p>Böyle savaş yüce sanat.</p> <p>Gelecek senin küçüğüm.</p> <p>O gün şarkınız her dilden çalınsın.</p> <p>İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın.</p> <p>Ayrılık üstüne şarkılar söyle.</p> <p>İnsanlar birleşsin diye.</p> <p>Olduğun yerde yaşat sevgiyi</p> <p>sor yetmişiki dilden.</p> <p>Niye şavaşır ahmaklar niye?</p> <p><em>METİN ERK</em></p>

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI

Gelecek senin olsun küçüğüm.

Koş, gül, oyna.

Horoz şeker ye, kucaklaş arkadaşınla.

Doya doya.

Unutmadan dünün kahrını, zulmünü.

Al bir adım öte götür,

Yaşadığın bugünü.

karış karış,

adım adım elle tırnakla.

Bugünü yarına, yarını yıllara.

Dağıt mutluluğu çocukça.

Tüm dünyaya.

Sevmeyi öğret, koca ahmaklara.

silaha inat.

bu bir savaştır.

Böyle savaş yüce sanat.

Gelecek senin küçüğüm.

O gün şarkınız her dilden çalınsın.

İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın.

Ayrılık üstüne şarkılar söyle.

İnsanlar birleşsin diye.

Olduğun yerde yaşat sevgiyi

sor yetmişiki dilden.

Niye şavaşır ahmaklar niye?

METİN ERK

<p><strong>23 NİSAN</strong></p> <p>Bugün ne mutlu bize,                   </p> <p>Haydi hep gülsenize,</p> <p>Müjde dağa, denize,</p> <p>Geldi 23 Nisan.</p> <p>Sokaklar dolu bayrak,</p> <p>Yollara kurulmuş tak,</p> <p>Şöyle bir etrafa bak,</p> <p>Geldi 23 Nisan.     </p> <p><em>FAHRUNNİSA ELMALI</em></p>

23 NİSAN

Bugün ne mutlu bize,                   

Haydi hep gülsenize,

Müjde dağa, denize,

Geldi 23 Nisan.

Sokaklar dolu bayrak,

Yollara kurulmuş tak,

Şöyle bir etrafa bak,

Geldi 23 Nisan.     

FAHRUNNİSA ELMALI

23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk

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