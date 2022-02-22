38 gözaltı: Aralarında eyalet imamı ve eyalet kasası imamı da var

EYALET KASASINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sahil eyaleti kasasında 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 euro ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda örgütsel içerikli olabileceği değerlendirilen dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Şüpheliler arasındaki sözde eyalet kasası olduğu tespit edilen B.Ç.'nin, geçmiş dönemde örgüte ait dershanelerde muhasebeci olarak görev aldığı bildirildi.

Bu arada, şüphelilerin, günümüzde de örgüt faaliyetlerine devam ettikleri, özellikle maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarını örgüte kazandırmaya çalıştıkları bildirildi.

Polis,13 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.