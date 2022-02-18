Adalet nerede?: FETÖ ‘gitti’ kumpasları devam ediyor

18 Şubat 2022 Cuma, 11:10

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik FETÖ'nün kumpas davası Balyoz'un üzerinden 11 yıl geçti.

Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanık, yeniden hakim karşısına çıkmıştı. 22 Ekim'de görülen dava 18 Şubat'a ertelenmişti.

Eski 1. Ordu Komutanı 81 yaşındaki Çetin Doğan’ın da bugünkü duruşmada savunma yapacak.

ŞİKAYET EDECEKLER

Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, 2014 yılında 'Balyoz Davası'nda verilen mahkumiyetleri onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi mensuplarını şikayet ettiklerini bugün ise beraat kararını bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ni şikayet edeceklerini belirtti.

Şikayet dilekçesinde, "Söz konusu karar, açıkça hukuka ve maddi gerçeklere aykırı olup yalnızca 7 Sanık yönünden verilmiş olan bozma kararı dosya kapsamındaki deliller ile hiçbir şekilde örtüşmediğinden ve kamuoyunda “Emekli Amiraller Basın Açıklaması” olarak bilinen soruşturma sürecine ilişkin “içtihat oluşturmak amacı”1 taşıdığından kararın altında isimleri bulunan Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında şikâyet hakkımızı kullanmak gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"'HUKUKUN SAYGINLIĞINI' SAĞLAYACAK BU KARARI VERİR Mİ BİLİNMEZ FAKAT..."

Duruşma öncesi avukat Ersöz sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, 81 yaşındaki Çetin Doğan'ın duruşmaya cezaevinden katılacağını duyurdu.

"Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin "hukuka aykırı" şekilde Beraat Kararlarını Bozması sonrasında ilk duruşma 22 Ekim 2021 tarihinde görülmüş ve 18 Şubat 2022 tarihine ertelenmişti. Yarın, Istanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Bozma Kararına "uyup"-"uymayacağına" dair karar verecek!" diyen Ersöz şöyle devam etti:

"İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 2015 yılında verdiği "Beraat Kararında Direnmesini" talep etmiştik. Mahkeme yarın "hukukun saygınlığını" sağlayacak bu Kararı verir mi bilinmez fakat "adalet" adına umut tazelemek için herkesin beklentisi bu yönde.

Diğer yandan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen "Bozma Kararı" her yönüyle "hatalı" değerlendirmeler içeriyor. Zaten, kamuoyundaki algı da bu Kararın, "Emekli Amiraller Basın Açıklaması Davasına" emsal olması için verilmiş "acele" bir karar olduğu yönünde.

2014'de Balyoz Davası'nda verilen Mahkumiyetleri "Onayan" Yargıtay 9. Ceza Dairesi mensuplarını şikayet etmiştik. Yarın ise Beraat Kararını "Bozan" Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ni şikayet edeceğiz. Tarihin tekerrür etmesi ne acı ama tarihe "not düşmek" de bir o kadar önemli!"

Yarın, "hukukun araçsallaştırılmasına" en çarpıcı örnek olan "Balyoz Komplosu Davasının" duruşması var. 2011 yılında başlayan süreç, 11 yıldır devam ediyor ve henüz daha "adalet" sağlanabilmiş değil. 81 yaşındaki Çetin Doğan ise Cezaevinden duruşmaya katılacak. #BalyozDavası — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) February 17, 2022

"BAŞVURU KABUL EDİLMEMİŞTİ"

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılaması süren eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ali Efendi Peksak'ın "Balyoz Planı" davasından aldıkları beraat kararı kesinleşen kişilerin yeniden yargılanması için yaptığı başvuru kabul edilmemişti.