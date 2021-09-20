400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da

Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi.

2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı. Çift denize de girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.