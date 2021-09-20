400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 21:27
<p>Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolar değer biçilen yatı “Madame Gu” ile 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor.&nbsp;<br></p>

Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolar değer biçilen yatı “Madame Gu” ile 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor. 

<p>'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yatın kış boyunca Salih Adası'na demir attığı, 3 aydır ise Rus milyarderin tatil yaptığı öğrenildi.<br></p>

'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yatın kış boyunca Salih Adası'na demir attığı, 3 aydır ise Rus milyarderin tatil yaptığı öğrenildi.

<p>Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı “Madame Gu” ile Bodrum koylarını geziyor. Neredeyse Bodrum’un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltürkbükü’nde demirlerken görüntülendi.<br></p>

Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı “Madame Gu” ile Bodrum koylarını geziyor. Neredeyse Bodrum’un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltürkbükü’nde demirlerken görüntülendi.

<p>Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi.</p><p>2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı. Çift denize de girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.</p>

Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi.

2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı. Çift denize de girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.

<p>400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik “Madame Gu” isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray.&nbsp;<br></p>

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik “Madame Gu” isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. 

<p>Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.<br></p>

Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

<p>Öte yandan, birçok ultra lüks yatın Bodrum'da boy göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Milyon dolarlık yatlar ihtişamlarıyla göz kamaştırıyor.<br></p>

Öte yandan, birçok ultra lüks yatın Bodrum'da boy göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Milyon dolarlık yatlar ihtişamlarıyla göz kamaştırıyor.

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