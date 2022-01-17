5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 6 tutuklama

Yapılan çalışma neticesinde topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edilen 14 şüpheli 12 Ocak 2022 tarihinde Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.