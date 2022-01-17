5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 6 tutuklama

İHA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:21
5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 6 tutuklama

Art arda gelen zamların ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 6 tutuklama

Yapılan çalışma neticesinde topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edilen 14 şüpheli 12 Ocak 2022 tarihinde Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 6 tutuklama

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan haklarında soruşturma açılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6’sı tutuklandı.

5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 6 tutuklama

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan haklarında soruşturma açılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6’sı tutuklandı.


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