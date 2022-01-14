Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda: 'Kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar'
2021 yılında akaryakıtlara 41 defa zam yapıldı. 2022 yılının henüz başında olsak da bu yıl da akaryakıt piyasasında durumun pek farklı olmayacağı açık. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam geliyor. Çarşamba gününden itibaren LPG'ye 30 ila 40 kuruş arasında değişen oranda zam yapılacak.
Yurttaşların akaryakıt zammı hakkında ne düşündüğünü soran Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaş "Kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar. Her gün zam geliyor. 24 saat bile geçmiyor. 48 yaşındayım ömrümde ilk defa bu kadar üst üste zam geldiğini gördüm. Daha fazla zam gelirse kontak kapatacağım’" dedi.
"HERKES CEBİNİ DOLDURUYOR ARTIK BİR ALT TABAKA VAR BİR DE ÜST TABAKA"
Sözlerine "Araba otoparkta ya paslanacak ya çürüyecek" diyerek başlayan yurttaş, "Eve hapsolduk artık dışarı çıkamıyoruz" dedi.
Ekonomik sorun yok diyenlere ne söylemek istersiniz diye sorulan yurttaş, "Haramı terk etsinler. Her şey güzel olacak. Hep haram yiyorlar tabi ki ekonomi iyidir. Hepsi boş, hepsi hikaye. Herkes cebini dolduruyor artık bir alt tabaka var bir de üst tabaka" dedi.
"128 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ ?"
"Herkesi etkilediği gibi beni de fevkalade üzdü ve etkiledi. Yazıklar olsun" diyen yurttaş sözlerine şöyle devam etti:
"128 milyar dolar nereye gitti? 128 milyar dolar kaç TL eder? Hesabı verilmeli"
Kameraman: İsmail Bayraktar
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