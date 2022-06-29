6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları kimler?

6 Kişi Ölecek filmi, orijinal adı Age of Kill, bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gereken aksiyon dolu bir öyküyü konu ediniyor. 2015 yapımı film izleyicinin beğenisini topluyor.

İşte 6 Kişi Ölecek filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...