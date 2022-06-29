6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları kimler?
6 Kişi Ölecek filmi, orijinal adı Age of Kill, bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gereken aksiyon dolu bir öyküyü konu ediniyor. 2015 yapımı film izleyicinin beğenisini topluyor.
İşte 6 Kişi Ölecek filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...
Bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca “Jericho” olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalır. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.
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