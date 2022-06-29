6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:52
<p>6 Kişi Ölecek filmi, orijinal adı Age of Kill, bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gereken aksiyon dolu bir öyküyü konu ediniyor. 2015 yapımı film izleyicinin beğenisini topluyor.</p> <p>İşte 6 Kişi Ölecek filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...</p>

6 Kişi Ölecek filmi, orijinal adı Age of Kill, bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gereken aksiyon dolu bir öyküyü konu ediniyor. 2015 yapımı film izleyicinin beğenisini topluyor.

İşte 6 Kişi Ölecek filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

<p><strong>6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>6 Kişi Ölecek filmi, orijinal ismiyle Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne’in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.</p>

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?

6 Kişi Ölecek filmi, orijinal ismiyle Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne’in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.

<p>Bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca “Jericho” olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalır. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.</p>

Bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca “Jericho” olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalır. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

<p><strong>6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLER?</strong></p> <p>* Martin Kemp - Sam Blake</p> <p>* Patrick Bergin - Sir Alistair Montcrief</p> <p>* Bruce Payne - Prime Minister James Newmont</p> <p>* Dexter Fletcher - Major Jackman</p> <p>* April Pearson - LexiPhilip</p> <p>* Davis - Bill Weybridge</p>

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLER?

* Martin Kemp - Sam Blake

* Patrick Bergin - Sir Alistair Montcrief

* Bruce Payne - Prime Minister James Newmont

* Dexter Fletcher - Major Jackman

* April Pearson - LexiPhilip

* Davis - Bill Weybridge

Aksiyon Filmi Film Vizyon filmi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler