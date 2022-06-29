Züğürt Ağa filmi konusu nedir? Züğürt Ağa filmi oyuncuları kimler? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi?

Çoğu kez komik ve kimi zaman acıklı denemelerle hayatta kalma savaşı veren Ağa’yı karısı da terkettiğinde yanında sadece Kiraz kalıp ona destek verir. Ağa’nın öğreneceği şeyler vardır... Özellikle Kiraz'ın yıllarca içinde büyüttüğü aşkını ağaya açıldığı an, ağanın Kiraz'a insani yaklaşımı eşsiz sahneler içeriyor.