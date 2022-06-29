Züğürt Ağa filmi konusu nedir? Züğürt Ağa filmi oyuncuları kimler? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi?
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Haraptar köyünün Ağası için yaşamı çekilmez kılan olayların başlangıcı bu olurken, kendi köylüleri tarafından dolandırılan Ağa çareyi köyü satılığa çıkarmakta bulur. Gözünü rant hırsı bürümüş siyasilere Haraptar’ı peşkeş çeken Ağa soluğu büyük şehirde alır. Ancak metropol yaşamı, şimdiye dek tanıdığı görkemli yaşantısında edindiği pratiklerle altından kalkılabilecek gibi değildir.
Çoğu kez komik ve kimi zaman acıklı denemelerle hayatta kalma savaşı veren Ağa’yı karısı da terkettiğinde yanında sadece Kiraz kalıp ona destek verir. Ağa’nın öğreneceği şeyler vardır... Özellikle Kiraz'ın yıllarca içinde büyüttüğü aşkını ağaya açıldığı an, ağanın Kiraz'a insani yaklaşımı eşsiz sahneler içeriyor.
ÖDÜLLERİ
* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel
* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul
* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu
* 1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen
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