Züğürt Ağa filmi konusu nedir? Züğürt Ağa filmi oyuncuları kimler? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:41
<p><strong>Züğürt Ağa,</strong> yönetmenliğini <strong>Nesli Çölgeçen'in</strong> yaptığı <strong>1985 yapımı</strong> Türk Dram filmi. Yeşilçam tarihinin, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini müthiş dokunaklı bir dille beyazperdeye aktardığı en başarılı yapımlardan biridir Züğürt Ağa.</p> <p>İşte Züğürt Ağa filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Züğürt Ağa, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk Dram filmi. Yeşilçam tarihinin, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini müthiş dokunaklı bir dille beyazperdeye aktardığı en başarılı yapımlardan biridir Züğürt Ağa.

İşte Züğürt Ağa filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Haraptar köyünün Ağası için yaşamı çekilmez kılan olayların başlangıcı bu olurken, kendi köylüleri tarafından dolandırılan Ağa çareyi köyü satılığa çıkarmakta bulur. Gözünü rant hırsı bürümüş siyasilere Haraptar’ı peşkeş çeken Ağa soluğu büyük şehirde alır. Ancak metropol yaşamı, şimdiye dek tanıdığı görkemli yaşantısında edindiği pratiklerle altından kalkılabilecek gibi değildir. </p>

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Haraptar köyünün Ağası için yaşamı çekilmez kılan olayların başlangıcı bu olurken, kendi köylüleri tarafından dolandırılan Ağa çareyi köyü satılığa çıkarmakta bulur. Gözünü rant hırsı bürümüş siyasilere Haraptar’ı peşkeş çeken Ağa soluğu büyük şehirde alır. Ancak metropol yaşamı, şimdiye dek tanıdığı görkemli yaşantısında edindiği pratiklerle altından kalkılabilecek gibi değildir. 

<p>Çoğu kez komik ve kimi zaman acıklı denemelerle hayatta kalma savaşı veren Ağa’yı karısı da terkettiğinde yanında sadece Kiraz kalıp ona destek verir. Ağa’nın öğreneceği şeyler vardır... Özellikle Kiraz'ın yıllarca içinde büyüttüğü aşkını ağaya açıldığı an, ağanın Kiraz'a insani yaklaşımı eşsiz sahneler içeriyor. </p>

Çoğu kez komik ve kimi zaman acıklı denemelerle hayatta kalma savaşı veren Ağa’yı karısı da terkettiğinde yanında sadece Kiraz kalıp ona destek verir. Ağa’nın öğreneceği şeyler vardır... Özellikle Kiraz'ın yıllarca içinde büyüttüğü aşkını ağaya açıldığı an, ağanın Kiraz'a insani yaklaşımı eşsiz sahneler içeriyor. 

<p>Senaryoyu Yavuz Turgul kaleme aldı ve Nesli Çölgeçen imzalı başyapıt "Züğürt Ağa", 70'ler-80’ler sürecine dair tüm unsurları mükemmel yansıtıyor. Tabi ki başrolde Şener Şen'in sahici rolü, gerçekleştirdiği etkileyici performans, bu büyük sanatçının devleşmesine yol açıyor.</p>

Senaryoyu Yavuz Turgul kaleme aldı ve Nesli Çölgeçen imzalı başyapıt "Züğürt Ağa", 70'ler-80’ler sürecine dair tüm unsurları mükemmel yansıtıyor. Tabi ki başrolde Şener Şen'in sahici rolü, gerçekleştirdiği etkileyici performans, bu büyük sanatçının devleşmesine yol açıyor.

<p><strong>ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?</strong></p> <p>Türk sinemasının güncelliğini koruyan filmi Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.</p>

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının güncelliğini koruyan filmi Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Şener Şen</p> <p>* Erdal Özyağcılar </p> <p>* Füsun Demirel</p> <p>* Nilgün Nazlı </p> <p>* Atilla Yiğit </p>

OYUNCULAR

* Şener Şen

* Erdal Özyağcılar 

* Füsun Demirel

* Nilgün Nazlı 

* Atilla Yiğit 

<p>* Can Kolukısa </p> <p>* Bahri Selin </p> <p>* Ayla Arslancan</p> <p>* Celal İpek</p> <p>* Filiz Küçüktepe </p>

* Can Kolukısa 

* Bahri Selin 

* Ayla Arslancan

* Celal İpek

* Filiz Küçüktepe 

<p><strong>ÖDÜLLERİ</strong></p> <p>* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel</p> <p>* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul</p> <p>* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu</p> <p>* 1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen</p>

ÖDÜLLERİ

* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel

* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul

* 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu

* 1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen

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