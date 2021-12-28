81 ilde 'alkol' operasyonu; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlıkları koordinesinde; dün ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapılan, sahte içki satıldığı ya da bulundurulduğu şüphesi olan iş yerleri ile depolarına yönelik eş zamanlı 'alkol' operasyonu gerçekleştirildi.
Ayrıca operasyonda; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 292 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 4 bin 365 içki aroması, 8 bin 658 boş alkollü içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 adet fişek ele geçirildi. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi ise operasyonda deşifre edildi.
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