81 ilde 'alkol' operasyonu; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Ayrıca operasyonda; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 292 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 4 bin 365 içki aroması, 8 bin 658 boş alkollü içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 adet fişek ele geçirildi. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi ise operasyonda deşifre edildi.