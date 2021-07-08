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“Rıdvan sanırım sakatlığından dolayı düştüğü için hoca son dönemde onu oynatmadı. Ben de alternatif olarak aldım. Oynattığımda rahat değildi, bir daha oynattım, yine rahat değildi. Antrenmanda da rahat görünmüyordu. Bir tek 7’ye 7 oynanan idmanda iyiydi. Mert çok dinamikti, hatta Zeki’yi de geçti diyebilirim. İdmanda en çok gözüme batan oydu. Halil Dervişoğlu da iyiydi. Mert’i fizik olarak iyi gördüğüm için tercih ettim” açıklamasında bulundu.

Dünya Kupası Elemelerindeki üç maçlık süreci iyi bir şekilde geçmek istediklerini söyleyen Güneş, “Bu zamana kadar bu süreçleri yaşadım, başarısızlıklar oldu. O durumlara takılıp kalmadığım için buralara geldim. Sizler ve Türkiye adına da üzüldüm. Ben işime bakarım. Önemli olan sonuçta resmin nasıl çıktığıdır. Federasyon da Türk halkına da benden bir şeyler bekledi. Ben sıkıntıları, olumsuzlukları abartıp düzeltmek isterim. Eksileri yok etmek için çalışırım. Başarıyı, başarısızlığı bilen insanın her zaman avantajı vardır. Karadağ, Cebelitarık, Hollanda maçlarının olduğu süreci iyi bir şekilde kapatıp liderliğimizi sürdürürsek ibre bize dönecektir”