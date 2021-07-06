A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten toplantı kararı

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 17:44
A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten toplantı kararı
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EURO 2020'ye (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nu puansız şekilde sonuncu sırada tamamlayarak veda eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.

Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basının karşısına çıkacak.

2019 yılından beri Ay-Yıldızlılar'ı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, perşembe günü EURO 2020 maçlarının ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlamış olacak.

Milliler, EURO 2020'de oynadığı üç maçta İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye 3-1'lik skorlarla boyun eğmişti.


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